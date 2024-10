Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane : s'envole vers 2,04E, surmonte l'obstacle des 2,0E information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Clariane bondit de +6,5% et s'envole vers 2,04E, bien au-delà du zénith des 1,84E du 19 septembre et semble en mesure de surmonter l'obstacle majeur des 2,00E du 13 au 16 août dernier.

Le titre s'ouvrirait ainsi la route des 2,346/2,36E, le sommet testé le 25/26 juin dernier.









Valeurs associées CLARIANE 2,07 EUR Euronext Paris +8,42%