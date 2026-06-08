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Clariane : rebondit sur le support des 4,00E
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 13:44

Clariane rebondit sur le support des 4,00E (MM50) après avoir brièvement testé à l'ouverture la MM200 vers 3,95E.

Le titre se redresse au-delà des 4,07E (ex-zénith des 27 février et 2 mars dernier) et pourrait viser les 4,28E, c'est à dire la résistance oblique baissière court terme.

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