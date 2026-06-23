Clariane poursuit sa reconstruction financière avec une émission hybride

L'exploitant de maisons de retraite a annoncé le succès du placement de 333 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées, assorties d'une option de remboursement au gré de l'émetteur après trois ans. Les titres offriront un coupon annuel fixe de 7,875% jusqu'en 2029 avant une révision périodique du taux.

L'opération a suscité une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels en France et à l'international, permettant une solide sursouscription.

Le groupe prévoit d'utiliser le produit de l'émission, complété par sa trésorerie disponible, pour rembourser intégralement ses ODIRNANE d'un montant de 332,5 MEUR et couvrir les frais liés au refinancement. Cette opération s'inscrit dans la poursuite du renforcement de la structure financière du spécialiste de la prise en charge des personnes fragiles.

Le règlement-livraison est attendu le 29 juin et les obligations seront admises à la cote sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin.