Clariane: nouvelle présidente du conseil choisie

(CercleFinance.com) - Clariane annonce la nomination de Sylvia Metayer, administratrice indépendante, comme présidente du conseil d'administration à l'issue de l'AG du 14 mai, succédant alors à Jean-Pierre Duprieu qui a fait part de son souhait de ne pas voir renouveler son mandat d'administrateur.



Le conseil a également décidé, toujours sur recommandation du comité des rémunérations et des nominations, de proposer la nomination d'Olivier Bogillot comme administrateur indépendant, en remplacement de Jean-François Brin.



Sylvia Metayer a exercé plusieurs fonctions de direction chez Sodexo, dont celle de directrice générale groupe en charge de la croissance jusqu'à son départ à la retraite en 2022. De son côté, Olivier Bogillot a occupé divers postes de direction chez Sanofi.





Valeurs associées CLARIANE 4,3980 EUR Euronext Paris 0,00%