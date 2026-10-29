Clariane : les maisons de retraite se remplissent, la croissance accélère au 3e trimestre

L'activité de Clariane progresse au 3e trimestre, portée par des maisons de retraite mieux remplies. Le groupe confirme ses objectifs pour 2026, mais AlphaValue souligne que le redressement de la rentabilité reste un défi.

Clariane poursuit sa remontée. Le groupe de maisons de retraite et de soins spécialisés a réalisé un chiffre d'affaires de 1,35 milliard EUR au 3e trimestre, en hausse de 2,4%. Sans l'effet des changements de périmètre et des devises, la progression atteint 4,9%.

Les établissements accueillent davantage de résidents. Leur taux d'occupation moyen atteint 92,2% sur neuf mois, contre 90,8% un an plus tôt. Sophie Boissard, directrice générale, souligne "la très bonne dynamique enregistrée en France au troisième trimestre", où ce taux atteint 91,1%.

Des progrès à transformer en bénéfices

"Nous confirmons avec confiance l'ensemble de nos objectifs opérationnels et financiers", assure Sophie Boissard. Le groupe maintient ainsi ses engagements d'amélioration de la rentabilité et de réduction de la dette pour la fin de l'année.

AlphaValue se montre plus prudent : même le bas de la fourchette de marge visée nécessiterait un second semestre record. Le bureau d'analyse estime toutefois que l'objectif de désendettement devrait être atteint.

Clariane a gagné du temps en repoussant ses principales échéances de remboursement à 2030-2032. Mais les intérêts restent lourds : AlphaValue évalue ceux des seules obligations senior à environ 125 MEUR par an. Une charge qui rend, selon le bureau d'études, le versement d'un dividende peu probable dans les prochaines années.