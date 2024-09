Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: le titre intègre l'indice SBF 120 information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 09:11









(CercleFinance.com) - Clariane, première communauté européenne de soin dans les moments de fragilité, annonce son entrée dans l'indice SBF 120, l'un des principaux indices de la bourse de Paris regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.



Rappelons que le Groupe a confirmé ses objectifs 2024, à savoir un chiffre d'affaires en croissance de plus de +5% en base organique et un EBITDA, pré IFRS 16 et proforma des cessions, au moins stable en montant.





Valeurs associées CLARIANE 1,67 EUR Euronext Paris +3,78%