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Clariane-Le succès de son offre de €333 mlns d’obligations hybrides
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 18:22

Clariane SE CLARI.PA :

* LE SUCCÈS DE SON OFFRE DE 333 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS HYBRIDES

* LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS EST PRÉVUE LE 29 JUIN

* LES OBLIGATIONS PORTERONT INTÉRÊT À UN TAUX ANNUEL FIXE DE 7,875% PENDANT LES 3 PREMIÈRES ANNÉES

* UNE RÉINITIALISATION DU TAUX TOUS LES 5 ANS

* PRÉVOIT D'UTILISER LE PRODUIT BRUT DE L'OFFRE AFIN DE REMBOURSER INTÉGRALEMENT SES OBLIGATIONS ODIRNANE ET DE PAYER LES FRAIS ET DÉPENSES DU REFINANCEMENT

Texte original nGNE91jPtG Pour plus de détails, cliquez sur CLARI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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