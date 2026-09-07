Clariane lance une offre de €500 Mlns d'obligations senior

Clariane SE CLARI.PA :
* ANNONCE L'OFFRE DE 500 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR EN VUE DE REFINANCER UNE PARTIE DE SON ENDETTEMENT EXISTANT
* PRÉVOIT D'UTILISER LE PRODUIT POUR: REMBOURSER ET ANNULER LE PRÊT À TERME DE EUR 350,0 MLNS CONSENTI AU TITRE DU CRÉDIT SYNDIQUÉ EXISTANT
* PRÉVOIT D'UTILISER LE PRODUIT POUR: REMBOURSER INTÉGRALEMENT ET ANNULER LE PRÊT À TERME DE EUR 150,0 MLNS CONSENTI AU TITRE DE SON CRÉDIT IMMOBILIER
* PRÉVOIT D'UTILISER LE PRODUIT POUR: PAYER LES FRAIS ET DÉPENSES LIÉS À L'OFFRE
* A OBTENU L'ACCORD DE SES PARTENAIRES BANCAIRES POUR LA SIGNATURE D'UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE EUR 700 MLNS, QUI REMPLACERAIT SON CRÉDIT SYNDIQUÉ EXISTANT
Texte original nGNE123zY2
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(Rédaction de Gdansk)
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