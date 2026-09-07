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Clariane lance une offre de €500 Mlns d'obligations senior
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 09:46
Ajouter Boursorama à vos sources

Clariane SE CLARI.PA :

* ANNONCE L'OFFRE DE 500 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR EN VUE DE REFINANCER UNE PARTIE DE SON ENDETTEMENT EXISTANT

* PRÉVOIT D'UTILISER LE PRODUIT POUR: REMBOURSER ET ANNULER LE PRÊT À TERME DE EUR 350,0 MLNS CONSENTI AU TITRE DU CRÉDIT SYNDIQUÉ EXISTANT

* PRÉVOIT D'UTILISER LE PRODUIT POUR: REMBOURSER INTÉGRALEMENT ET ANNULER LE PRÊT À TERME DE EUR 150,0 MLNS CONSENTI AU TITRE DE SON CRÉDIT IMMOBILIER

* PRÉVOIT D'UTILISER LE PRODUIT POUR: PAYER LES FRAIS ET DÉPENSES LIÉS À L'OFFRE

* A OBTENU L'ACCORD DE SES PARTENAIRES BANCAIRES POUR LA SIGNATURE D'UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE EUR 700 MLNS, QUI REMPLACERAIT SON CRÉDIT SYNDIQUÉ EXISTANT

Texte original nGNE123zY2

Pour plus de détails, cliquez sur CLARI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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