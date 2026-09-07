Clariane lance une offre d'obligations senior

Clariane annonce le lancement d'une offre d'un montant nominal de 500 MEUR de nouvelles obligations senior libellées en EUR à échéance 2032, une offre dont la réalisation est soumise aux conditions de marché.

Le groupe d'EHPAD prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, si celle-ci est réalisée, conjointement avec sa trésorerie disponible, pour rembourser intégralement et annuler le prêt à terme de 350 MEUR consenti au titre du crédit syndiqué existant, ainsi que le prêt à terme de 150 MEUR consenti au titre de son crédit immobilier.

Par ailleurs, Clariane a obtenu l'accord de ses partenaires bancaires, sous réserve du succès de l'offre, pour la signature d'une ligne de crédit renouvelable de 700 MEUR, qui remplacerait son crédit syndiqué existant. Cette nouvelle ligne aurait une maturité de cinq ans et pourrait être utilisée pour les besoins généraux de la société de prise en charge de la dépendance.

Les tirages sur la nouvelle ligne porteraient intérêt à un taux variable déterminé en fonction du ratio de levier net total du groupe, avec un mécanisme d'ajustement de marge complémentaire lié aux critères ESG. Cette ligne aurait pour seul covenant financier celui de levier net total "Wholeco" et contiendrait aussi des restrictions usuelles en matière de distributions.