Clariane : la baisse de l'objectif d'Ebitda annuel ne passe pas

(AOF) - Clariane (-10,64%, à 4,016 euros) est particulièrement délaissé en accusant la plus forte baisse de l’indice SBF 120. Le groupe est sanctionné après avoir indiqué qu’il n’atteindra pas l’objectif d’Ebitda annuel qu’il s’est fixé. La prévision d’une hausse du chiffre d’affaires annuel d’environ 5% en organique a été confirmée. Sur le troisième trimestre, le spécialiste des services de santé, des soins longue durée et de l’aide à domicile a généré des revenus de 1,320 milliard d’euros, en progression de 5,1% en organique (+1,8% en données publiées).

Pour Invest Securities, les revenus sont en-dessous des attentes du consensus qui prévoyait environ 1,382 milliard d'euros.

Chez Oddo BHF, le troisième trimestre " est un peu inférieur à notre attente mais les effets périmètre (Royaume-Uni, France, Italie et Allemagne, fermetures et restructurations d'établissements en Allemagne, Espagne et Belgique) expliquent probablement cet écart ".

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires affiche une croissance de 4,9%, ou de +1,1% en organique, à 3,976 milliards d'euros.

Depuis le début de l'année, l'activité en France (43% des revenus) en données publiées a reculé de 1,7%, à 1,709 milliard d'euros, tandis qu'en Allemagne, le deuxième marché du groupe, elle a vivement progressé de 5,7%.

Objectif d'Ebitda annuel abaissé

Au second semestre, Clariane devrait bénéficier de la finalisation de son plan de cessions, de la poursuite des augmentations de volumes, du plein effet des augmentations de prix et des revalorisations tarifaires, notamment en Allemagne. Dans ce contexte, l'ex-Korian confirme viser une croissance organique de son chiffre d'affaires annuel d'environ 5%. En revanche, l'Ebitda, pré IFRS 16 et proforma des cessions, devrait afficher une hausse d'environ 10% sur le second semestre, contre une baisse de 4,1% sur les six premiers mois de l'année. Partant, sur l'ensemble de l'année il est attendu en hausse, mais à un niveau inférieur à la fourchette initiale de +6 à +9%.

Oddo BHF explique que " la société donne peu d'explication à la révision en baisse de sa guidance, mais la baisse d'Ebitda tiendrait à une montée en charge des mesures d'ajustement plus progressive qu'anticipé, un rattrapage tarifaire attendu en Allemagne et en France insuffisant ".

Les analystes sont restés à Surperformance sur le titre Clariane, mais ils ont abaissé leur cible de cours de 5,55 à 5,10 euros.

Chez Portzamparc, la recommandation est à Conserver, en visant 4,30 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec 1 225 établissements dans 6 pays européens, créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 5Mds€ réalisé par 3 métiers : les maisons de retraite médicalisées pour 61,7 %, les établissements de santé spécialisée pour 25,9 % et les domiciles et habitats partagés ;

- Revenus tirés de la France, Espagne et Royaume-Uni pour 49 %, de l’Allemagne pour 27 %, d'Italie pour 12 % et du Benelux, avec des places de numéro 1 dans chaque zone ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : l’optimisation des structures existantes via le recours à l’amulatoire, le renforcement de la compétitivité via une expertise médicale élevée et la création d’un socle de confiance ;

offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), avec un taux de 24 % de détention d’immobilier, d’une valeur de 3 Mds€ ;

- Capital tenu par des institutions financières (Prédica pour 26 %, Ker Holding pour 25,2 %, Flat Footed pour 12,9 % et Leimar Valeurs pour 5,5 %), Sylvia Metayer présidant depuis mai le conseil de 15 administrateurs, Sophie Boissard étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Plan de renforcement » priorisant maîtrise de la dette et génération de trésorerie, réalisé en avance au 1 er semestre:

- recentrage géographique par cessions des activités au Royaume-Uni et aux Pays-Bas

- cessions en France des activités d’hospitalisation à domicile et de la société Petit-Fils,

- plan de cessions immobilières de 1 Md€ d’où un repli du patrimoine immobilier à 2,6 Mds€, soit 24 % du réseau,

- redressement de l’Allemagne,

- travail sur la dette : crédit syndiqué, prêt relais immobilier, refinancement par émissions…,

- retour prudent aux investissements de croissance -200 M€ en 2024-25, avec déploiement de l’offre de santé mentale sous les marques Inecea et Ita Salud Mental,

- innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-up, partenariats avec universités ou CEA, laboratoires d'innovation...;

- Stratégie environnementale renforcée :

- réduction de 46 % des émissions de CO2 d’ici 2031,

- 87 % des déchets valorisés et 44 % réutilisés ou recyclés,

- décarbonation des achats, contrat d’électricité renouvelable, résilience des établissements…,

- emprunts intégrant les critères ESG ;

-- Pipeline de 11 000 lits neufs d’ici 2026, à rajouter aux 91 000 lits gérés à fin juin ;

- Bilan sécurisé par l’augmentation de capital de 2024, avec un niveau de trésorerie de 750 M€ suffisant face à l’échéancier de la dette (levier de 5,6 et ratio LTV ramené à 57 %).

Défi

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation, de 91 % à fin juillet ;

- Réduction de l’impact négatif sur l’excédent d’exploitation de la réforme tarifaire en France ;

- Après une une croissance de 4,8 % du chiffre d’affaires et une perte nette de 47 M€ (coûts de réorganisation et de cessions) au 1 er semestre, objectifs 2025 confirmés : croissance de 5 % environ des revenus et de 6 à 9 % de l’excédent brut d’exploitation, levier du crédit syndiqué inférieur à 5,5 et LTV de 55 % ;

- Ambition 2026 : croissance annuelle de + 5 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle de 13,2 à 13,7 % ;

- Absence de dividende.