Clariane flambe après ses résultats et ses objectifs de moyen terme
Le spécialiste de l'accompagnement du grand âge et des soins spécialisés a vu ses revenus croître de 0,5%, ou de 4,5% en base organique, à 5,31 milliards d'euros. La différence entre la variation publiée et celle en organique résulte de l'impact des cessions intervenues au cours des deux dernières années.
De son côté, l'Ebitda s'est élevé à 594 millions d'euros, en baisse de 1,8% en base publiée, et en hausse de 3,1% en pro forma des cessions ce qui reflète une amélioration de la marge enregistrée sur le second semestre qui a atteint 12,5%, contre 9,9% sur les trois premiers mois de l'année. Elle a été soutenue par une bonne maîtrise des coûts opérationnels, une gestion active du case mix et l'adaptation progressive du nouveau cadre tarifaire.
Enfin, le bénéfice net part du groupe s'établit à 2 millions d'euros, contre une perte de 55 millions d'euros en 2024.
Clariane a également rappelé ses objectifs sur la période 2023-2026 : une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'environ 5%, en base pro forma, et une amélioration de 100 à 150 points de base de la marge d'Ebitda pro forma des cessions et hors promotion immobilière.
Perspectives de moyen terme
Pour la période 2025-2028, le groupe vise une croissance annuelle moyenne de ses revenus autour de 4% en pro forma. Elle devrait être soutenue par une progression des volumes d'activité dans les Soins long terme et une hausse du chiffre d'affaires dans la division Etablissements et services spécialisés.
En parallèle, l'Ebitda pro forma devrait connaître une hausse annuelle moyenne comprise entre 7 et 9%.
