Clariane: entouré après une émission obligataire réussie information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Clariane bondit de plus de 10%, après le succès de son émission obligataire non-sécurisée d'un montant total de 400 millions d'euros à échéance cinq ans, contribuant à allonger la maturité moyenne de sa dette, avec un coupon annuel de 7,875%.



Le groupe de prise en charge de la dépendance souligne que cette émission a suscité un intérêt marqué de la part d'investisseurs institutionnels de premier plan, son carnet d'ordres ayant atteint un montant supérieur à 1,2 milliard d'euros.



'Cette annonce 'dérisque' considérablement le profil de Clariane et déverrouille, pour nous, un potentiel de près de 15% (potentiellement davantage si le levier opérationnel s'exerce bien, voire plus rapidement que prévu)', réagit Oddo BHF.



Jugeant ainsi que le groupe a franchi des étapes clés qui l'amènent à modifier sa prime de risque, le bureau d'études relève son opinion sur le titre de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 1,8 à 5,5 euros.





Valeurs associées CLARIANE 5,3000 EUR Euronext Paris +9,91%