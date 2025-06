Clariane: émission obligataire pour 400 millions réalisée information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Clariane indique avoir placé avec succès une émission obligataire non-sécurisée d'un montant total de 400 millions d'euros à échéance cinq ans (27 juin 2030), contribuant à allonger la maturité moyenne de sa dette, avec un coupon annuel de 7,875%.



L'émission a suscité un intérêt marqué de la part d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant français qu'internationaux. Le carnet d'ordres a atteint un montant supérieur à 1,2 milliard d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de trois fois.



Le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de l'endettement existant. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin devraient intervenir le 27 juin.





Valeurs associées CLARIANE 4,9180 EUR Euronext Paris +1,99%