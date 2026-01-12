 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Clariane écarte un de ses directeurs suspecté de détournement, le titre en net recul à Paris
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 14:57

Korian, marque commerciale du réseau d'EHPAD du groupe Clariane , a annoncé avoir écarté le directeur de sa résidence "La Croisée Bleue" à Eaubonne (Val d'Oise) suite à l'ouverture d'une enquête policière pour des motifs financiers. L'entreprise souligne sa fermeté face à ce qu'elle qualifie de "violation grave de son éthique interne" et réaffirme la continuité opérationnelle de ses services. Le titre cède plus de 2% à Paris.

L'affaire a débuté le 18 décembre 2025 lorsque la direction a été alertée par les autorités de faits de nature financière visant l'ancien directeur. Korian a immédiatement engagé une procédure de licenciement, et précise que l'intéressé "ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise".

Le groupe réagit également aux soupçons d'abus de faiblesse rapportés par les médias, déclarant que de tels actes sont "en totale contradiction avec les règles, les valeurs et les exigences éthiques" de l'organisation. Pour protéger ses intérêts et sa réputation, Korian a annoncé son intention de se constituer partie civile.

La direction assure que l'établissement fonctionne normalement et que le recrutement de l'ancien cadre avait été réalisé conformément aux procédures, incluant la vérification de son casier judiciaire. Face à cette situation, Korian évoque un comportement individuel ayant délibérément contourné les contrôles internes et externes réguliers.

Valeurs associées

CLARIANE
3,7640 EUR Euronext Paris -3,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)
    Meta exclut l'Italie de l'interdiction des chatbots d'IA rivaux sur WhatsApp
    information fournie par Reuters 12.01.2026 16:29 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee Meta Platforms META.O exclura l'Italie de son interdiction des chatbots ... Lire la suite

  • Une botte de foin "Non au Mercosur" sur un tracteur alors que des agriculteurs participent à un blocage sur l'autoroute A1 près de Fresnes-lès-Montauban, le 12 janvier 2026 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Accord UE-Mercosur: la colère agricole persiste et essaime dans les ports
    information fournie par AFP 12.01.2026 16:24 

    Des agriculteurs en colère notamment contre l'accord européen avec le Mercosur sud-américain ont entamé lundi une nouvelle semaine de manifestations en ciblant les ports français, "symbole fort" du libre-échange international, et des autoroutes. À l'approche de ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall St. à l'extérieur du NYSE à New York
    Wall Street ouvre dans le rouge, la finance pèse
    information fournie par Reuters 12.01.2026 16:04 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, l'attaque de l'administration Trump contre la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant ravivé les inquiétudes quant à ‍l'indépendance de la banque centrale américaine, tandis que la proposition de plafonner pendant ... Lire la suite

  • Vue du Ministère de l'Economie et des Finances de Bercy à Paris
    France: Bercy pas avisé d'une demande sur Abivax, convoitée par Eli Lilly
    information fournie par Reuters 12.01.2026 16:04 

    Le ministère français de ‍l'Economie et des Finances n'a reçu aucune demande pour une ‌autorisation d'investissement dans la société pharmaceutique Abivax, déclare lundi ​une source à Bercy. "Aucune demande ⁠ni dossier de ce type n’a été déposé ⁠à ‍Bercy", a-t-on ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank