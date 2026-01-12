Clariane écarte un de ses directeurs suspecté de détournement, le titre en net recul à Paris
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 14:57
L'affaire a débuté le 18 décembre 2025 lorsque la direction a été alertée par les autorités de faits de nature financière visant l'ancien directeur. Korian a immédiatement engagé une procédure de licenciement, et précise que l'intéressé "ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise".
Le groupe réagit également aux soupçons d'abus de faiblesse rapportés par les médias, déclarant que de tels actes sont "en totale contradiction avec les règles, les valeurs et les exigences éthiques" de l'organisation. Pour protéger ses intérêts et sa réputation, Korian a annoncé son intention de se constituer partie civile.
La direction assure que l'établissement fonctionne normalement et que le recrutement de l'ancien cadre avait été réalisé conformément aux procédures, incluant la vérification de son casier judiciaire. Face à cette situation, Korian évoque un comportement individuel ayant délibérément contourné les contrôles internes et externes réguliers.
Valeurs associées
|3,7640 EUR
|Euronext Paris
|-3,04%
