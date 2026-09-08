Clariane annonce le succès de son offre de €500 mlns d’obligations senior

Clariane SE CLARI.PA :
* SUCCÈS DE SON OFFRE DE 500 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR
* LES OBLIGATIONS PORTERONT INTÉRÊTS À UN TAUX ANNUEL DE 6,875 % ET SERONT ÉMISES À 100 % DE LEUR VALEUR NOMINALE
* SIGNATURE ENVISAGÉE DE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE EUR 700 MLNS ASSORTIE DE CONDITIONS ALIGNÉES SUR CELLES DES OBLIGATIONS SENIOR
Texte original nGNE2SRtY2
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(Rédaction de Gdansk)
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