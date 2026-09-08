 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Clariane annonce le succès de son offre de €500 mlns d’obligations senior
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 17:38
Ajouter Boursorama à vos sources

Clariane SE CLARI.PA :

* SUCCÈS DE SON OFFRE DE 500 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR

* LES OBLIGATIONS PORTERONT INTÉRÊTS À UN TAUX ANNUEL DE 6,875 % ET SERONT ÉMISES À 100 % DE LEUR VALEUR NOMINALE

* SIGNATURE ENVISAGÉE DE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE EUR 700 MLNS ASSORTIE DE CONDITIONS ALIGNÉES SUR CELLES DES OBLIGATIONS SENIOR

Texte original nGNE2SRtY2

Pour plus de détails, cliquez sur CLARI.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CLARIANE
4,0480 EUR Euronext Paris +2,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 317,98 +0,14%
BIOPHYTIS
0,0725 +3,57%
Pétrole Brent
97,27 -0,04%
SOITEC
146,35 +2,09%
HAFFNER ENERGY
0,629 -5,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank