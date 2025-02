Clariane: amendement et extension du crédit syndiqué information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Clariane fait part d'un amendement et d'une extension de son crédit syndiqué unsecured (prêt à terme et prêt revolving) pour un montant de 625 millions d'euros, dont l'échéance finale est désormais fixée à mai 2029, et non plus mai 2026.



Le groupe de prise en charge de la dépendance a aussi mis en place concomitamment une nouvelle ligne de crédit immobilier pour un montant de 150 millions d'euros, là aussi à échéance finale mai 2029.



Par ailleurs, Clariane adopte le levier financier consolidé 'Wholeco' comme ratio de référence, et précise que son crédit syndiqué est désormais indexé à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).





Valeurs associées CLARIANE 2,86 EUR Euronext Paris -0,63%