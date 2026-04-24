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Clariane accroît de près de 5% son CA trimestriel en organique
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 09:05

Clariane affiche un chiffre d'affaires au 31 mars 2026 de 1 336 MEUR, en progression de 1,4% en données totales et de 4,9% en base organique, "pleinement dans la dynamique observée depuis le 2e semestre 2025 dans ses différents segments d'activité et géographies".

Selon la société, l'ensemble des activités et des régions a contribué à la croissance du chiffre d'affaires, soutenue par des effets volumes, prix et "case mix" favorables, et son taux d'occupation moyen des maisons de retraite médicalisées s'est amélioré de 1,3 point à 91,7%.

Clariane pointe aussi le succès de l'émission d'une obligation senior high yield et unsecured de 500 MEUR à échéance 2031, au taux annuel de 6,875%, largement sursouscrite, dont le produit net sera destiné à sécuriser le refinancement des échéances existantes.

Le groupe de prise en charge de la dépendance confirme l'ensemble de ses objectifs 2023-2026 et 2025-2028, dont une croissance organique annuelle moyenne (CAGR) du chiffre d'affaires d'environ 5%, en base pro forma sur la période 2023-2026.

Clariane vise aussi une amélioration à fin 2026 de 100 à 150 points de base de la marge d'EBITDA, pré IFRS 16, pro forma des cessions et hors promotion immobilière, par rapport au 31 décembre 2023, qui s'établissait à 10,5%.

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