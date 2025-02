Claranova: stabilité du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Claranova annonce avoir réalisé sur son premier semestre 2024-25 un chiffre d'affaires de 294 millions d'euros, stable à périmètre et changes constants, malgré un calendrier des fêtes de fin d'année défavorable aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.



'Ce calendrier resserré a également entraîné une pression logistique importante afin de livrer dans les temps les produits personnalisés de Noël, tels que les cartes cadeaux réalisées à partir des traditionnelles photos prises à Thanksgiving', précise le groupe.



La maison-mère de PlanetArt et d'Avanquest anticipe une amélioration significative de sa rentabilité sur ce premier semestre 2024-25, avec un ROC normalisé qui devrait enregistrer une progression à deux chiffres, et réaffirme ses objectifs à l'horizon 2027.





Valeurs associées CLARANOVA 1,54 EUR Euronext Paris +1,45%