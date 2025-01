Claranova : soulève la résistance des 1,334E information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - Claranova soulève la résistance des 1,334E et pourrait s'en aller tester celle des 1,47E du 29 novembre dernier (et ex-plancher du 3 au 10 octobre dernier).





Valeurs associées CLARANOVA 1,36 EUR Euronext Paris +5,92%