Claranova : Sodexo accélère le déploiement de solutions IoT à l’échelle mondiale en partenariat avec myDevices

Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, et myDevices, la division IoT de Claranova, annoncent un partenariat mondial afin d’accélérer le déploiement de solutions IoT auprès des clients de Sodexo. Présent dans 56 pays et membre du « Fortune 500 », Sodexo est l'un des principaux fournisseurs de services intégrés de restauration, de gestion des installations et autres services qui optimisent les performances organisationnelles, accompagnent les collectivités locales et améliorent au quotidien la qualité de vie de millions de clients dans de multiples secteurs d’activité (industrie, éducation, santé, résidences pour personnes âgées, sports et loisirs, administrations publiques, etc.). myDevices facilite le déploiement de solutions IoT en permettant aux gestionnaires de systèmes informatiques, aux éditeurs de logiciels tiers et aux opérateurs de déployer rapidement des centaines de solutions IoT dans n'importe quel secteur d'activité, dont notamment l'hôtellerie, l’industrie, les environnements de travail, la santé, l'éducation ou encore la restauration.

