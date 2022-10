Claranova : Résultats 2021-2022

Claranova clôture son exercice 2021-2022 (juillet 2021-juin 2022) avec un chiffre d’affaires de 474 M€, en hausse de 1% à taux de change réels et en repli de -5% à taux constants (-7% en organique).

Dans un contexte économique inédit qui s’est durci sur le deuxième semestre de son exercice fiscal, le Groupe a, comme les autres sociétés, enregistré une hausse de ses prix de revient suite à l’augmentation de ses investissements marketing du fait de la hausse des coûts d’acquisition clients, et à l’inflation des coûts de transport ainsi que des matières premières.

Le ROC normalisé demeure cependant solide et s’établit à 26 M€ sur l’exercice contre 29 M€ l’an passé, après retraitement des subventions d’Etat versées sur l’exercice 2020-2021 aux divisions américaines pendant la période de pandémie de COVID-19 pour un montant de 4,3 M€ (Paycheck Protection Program). Ce dernier bénéficie également de la progression des divisions Avanquest et myDevices dont le chiffre d’affaires s’est respectivement amélioré de 20% et 33% sur un an pour s’inscrire à 102 M€ et 5 M€.

...