CLARANOVA : Projet de transfert de cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris

Ce projet s’inscrit dans une logique de gestion pragmatique de ses ressources et de ses coûts. Ce choix permettra d’alléger les contraintes et obligations réglementaires, et donc d’optimiser les coûts liés à la cotation. Les ressources et moyens ainsi libérés pourront pleinement être réorientés vers l’exécution du plan stratégique dédié à la croissance du chiffre d’affaires et à l’amélioration de la rentabilité.

Euronext Growth est un marché reconnu, attractif et liquide, regroupant plus de 600 sociétés cotées dont de nombreuses entreprises technologiques. Claranova se situerait parmi des valeurs plus comparables sur le marché Euronext Growth, lui permettant ainsi de renforcer sa visibilité et son attractivité. Ce transfert ne constitue pas une sortie du marché boursier, mais une évolution naturelle vers un cadre plus en adéquation avec sa taille, sa maturité et son profil boursier actuels. Il s’agit d’un choix raisonné en faveur de la performance opérationnelle et de l’intérêt des actionnaires.

Cette nouvelle flexibilité donnerait également à Claranova plus d’agilité pour mettre en œuvre ses priorités stratégiques, notamment la poursuite du désendettement et la simplification de son périmètre d’activités. Claranova demeurera pleinement engagée dans le maintien d’un dialogue régulier avec ses actionnaires et investisseurs et entend continuer à tirer parti des marchés financiers pour soutenir sa croissance.