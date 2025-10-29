Claranova lève le voile sur l'exercice 2024-2025 marqué par la cession de PlanetArt

(AOF) - Sur l'exercice 2024-2025, Claranova a généré un bénéfice net de 73 millions d'euros contre une perte de 12 millions d'euros l’an passé. Le pure player de l'édition de logiciels a bénéficié de la cession de PlanetArt. Le résultat opérationnel courant normalisé des activités stratégiques (core) a augmenté de 6% à 33 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des activités logiciels du groupe a reculé de 3% à 118 millions d'euros. Il affiche cependant une croissance de 1,4% à périmètre et taux de change constants.

Claranova a clôturé son exercice 2024-2025 avec une trésorerie disponible des activités poursuivies de 5,6 millions d'euros, qui n'intègre pas le solde de la cession de PlanetArt pour 4,6 millions d'euros, dont les fonds ont été reçus le 2 juillet 2025. Ainsi, la trésorerie théorique s'établit à 10 millions d'euros. Le groupe rappelle qu'il dispose également de 10 millions de dollars qui ont été mis en caution auprès de l'acquéreur à l'issue de la cession, en garantie de passifs éventuels pour une durée de 12 mois, soit le 30 juin 2026.

"Le flux net de trésorerie opérationnel des activités poursuivies reste quasiment stable à 14 millions d'euros sur l'exercice 2024-2025," précise la société.

En prenant en compte la trésorerie théorique du groupe de 10 millions d'euros, l'endettement financier net s'établit à 38 millions d'euros au 30 juin 2025, en baisse de 63%. Ainsi, le ratio de levier post cession de PlanetArt s'établit à 1,56 (1,75, hors solde de cession) contre 2,2 l'an passé.

"Nous venons de clôturer un exercice stratégique et structurant pour notre groupe. La vente de nos activités d'e-commerce d'objets personnalisés, nous permet d'une part, de nous concentrer exclusivement sur nos activités d'édition de logiciels en mode SaaS à plus forte rentabilité, et d'autre part, de renforcer de manière significative notre structure financière," a déclaré Eric Gareau, directeur général de Claranova.

Avant d'ajouter : "Confiants dans l'avenir, nous nous sommes fixé des objectifs à trois ans ambitieux mais réalistes à horizon 2027-2028. Nous visons un chiffre d'affaires entre 150 et 160 millions d'euros, représentant une croissance organique moyenne annualisée comprise entre 8% et 11%, avec une rentabilité opérationnelle de 23% à 25%, et ce, en maintenant un endettement sain et un ratio de levier net proche de zéro".

AOF - EN SAVOIR PLUS