Claranova franchit le cap des 400 M€ de chiffre d'affaires annuel et poursuit sa trajectoire de forte croissance



o Chiffre d'affaires annuel de 409 M€ , en hausse de 56%, dont 20% de croissance organique

o Forte résistance de l'activité en période de COVID-19, portée par FreePrints et les ventes de logiciels en ligne : croissance du Groupe de 52% sur le quatrième trimestre, dont 34% en organique

o 14ème trimestre consécutif de croissance du Groupe



Paris, France - le 11 août 2020. Le groupe Claranova poursuit sa trajectoire de forte croissance et clôture son exercice 2019-2020 (juillet 2019 - juin 2020) avec un chiffre d'affaires consolidé de 409 M€, en hausse de 56% par rapport à l'exercice précédent, dont 20% de croissance organique.



Dans un environnement économique et sanitaire perturbé par la pandémie de COVID-19, Claranova réalise, au cours du seul quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020 (avril - mai 2020), un chiffre d'affaires de 101 M€, en hausse de 52%, dont 34% de croissance organique. Porté par les applications FreePrints de PlanetArt et la vente de logiciels propriétaires en ligne (PDF et Photo) d'Avanquest, ce dernier trimestre démontre la résilience des activités du Groupe et la complémentarité de ses modèles d'affaires. Claranova connaît ainsi son 14ème trimestre de croissance consécutif.