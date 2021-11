Claranova : Finalisation du rachat des intérêts minoritaires de la division Avanquest

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce aujourd’hui la finalisation de l'acquisition de la totalité des intérêts minoritaires d’Avanquest, sa division d’édition et de distribution de logiciels, annoncée le 11 août dernier, pour un montant total de 99,9 M€, dont 1,5 M€ de complément de prix lié au niveau de trésorerie d’Avanquest. . Sur cette base, la valeur globale des titres de la division s’établit à 155,9 M€.



Depuis l’annonce du rachat des activités Upclick, Lulu Software et Adaware par Avanquest en mars 2018, la division a connu une véritable transformation stratégique qui lui aura permis de passer d’un revendeur de logiciels tiers à un éditeur et distributeur de logiciels propriétaires par abonnement. Si le chiffre d’affaires et le ROC normalisé sont restés stables depuis l’exercice 2018-2019, premier exercice d’intégration complète des activités rachetées, l’exercice 2020-2021 marque la finalisation de la transition du modèle économique d’Avanquest vers la vente par abonnement (SaaS). Ces ventes constituent désormais 78% du chiffre d’affaires des trois principaux logiciels développés et distribués par Avanquest (SodaPDF, inPixio, Adaware) contre 50% en 2018-2019. Sur l’ensemble du chiffre d’affaires 2020-2021, les ventes de nature récurrente - intégrant les ventes par abonnement - continuent ainsi de progresser et représentent désormais 58% des ventes de la division contre 35% en 2018-2019.

