Claranova en chute après son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 13:33
La société précise avoir finalisé fin octobre, la cession d'Avanquest North America LLC, filiale qui regroupe les dernières activités non-stratégiques (non core) d'Avanquest dédiées à la distribution de logiciels de parties tierces.
Claranova a opté pour une approche plus sélective de ses investissements publicitaires afin d'en maximiser le rendement, démarche qui pèse sur son chiffre d'affaires des activités stratégiques, mais contribue à une progression de sa rentabilité.
Par ailleurs, elle a décidé de proposer à ses actionnaires de faire coïncider son exercice social avec l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, un changement qui devrait s'opérer à la fin de l'exercice 2025-26, soit au 30 juin prochain.
Valeurs associées
|1,4300 EUR
|Euronext Paris
|-7,14%
