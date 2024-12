CLARANOVA : Echange des actions Avanquest Software d’Eric Gareau en actions Claranova sans dilution pour les actionnaires

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce avoir procédé à l’échange d’une partie des actions détenues par M. Eric Gareau au sein de sa filiale Avanquest Software en actions Claranova .



Une opération sans dilution pour les actionnaires



Cette opération d’acquisition, validée par le Comité des rémunérations et le Conseil d’Administration le 20 décembre 2024, a été réalisée via un paiement en numéraire à hauteur de 35% de la valeur des actions détenues par Eric Gareau au sein d’Avanquest Software (soit un montant de 386 862,44 euros) et une remise de 560 945 actions existantes Claranova pour le solde .

Bien qu’il bénéficiait des autorisations nécessaires , le Groupe a décidé de ne pas procéder à une augmentation de capital afin de ne pas entrainer de dilution pour ses actionnaires. Ainsi, les actions attribuées à M. Eric Gareau sont issues des actions auto-détenues, en propre pour 133 930 actions et au sein du contrat de liquidité géré par Kepler Cheuvreux pour 427 015 actions, en vertu de la résolution n°18 approuvée par l’Assemblée Générale du 4 décembre 2024.



Cette opération démontre, une nouvelle fois, la volonté de la Gouvernance du Groupe et de son management d’œuvrer dans un intérêt commun et de préserver la création de valeur pour les actionnaires.