Claranova : échange de titres Avanquest Software en actions Claranova

Ainsi, les actions attribuées à Eric Gareau sont issues des actions auto-détenues, en propre pour 133 930 actions et au sein du contrat de liquidité géré par Kepler Cheuvreux pour 427 015 actions. Claranova a procédé à une diminution des actions allouées au contrat de liquidité du même nombre de titres.

(AOF) - Claranova a procédé à l'échange d'une partie des actions détenues par Eric Gareau au sein de sa filiale Avanquest Software en actions Claranova. Cette opération a été réalisée via un paiement en numéraire à hauteur de 35% de la valeur des actions détenues par Eric Gareau au sein d'Avanquest Software (soit un montant de 386 862,44 euros) et une remise de 560 945 actions existantes Claranova pour le solde. Bien qu'il bénéficiait des autorisations nécessaires, le groupe a décidé de ne pas procéder à une augmentation de capital afin de ne pas entrainer de dilution pour ses actionnaires.

