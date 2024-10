Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Claranova: distingué pour son bilan carbone information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Claranova annonce avoir obtenu le niveau Gold pour son bilan carbone, décerné par Greenly, un classement qui place le groupe (Avanquest, myDevices, PlanetArt) dans le top 5% des entreprises évaluées et le distingue en tant qu'entreprise éco-responsable.



Grâce à la mise en place d'un plan d'actions pour réduire son empreinte carbone et à la réalisation d'un bilan de gaz à effet de serre précis intégrant les Scopes 1, 2 et 3, il a vu son score Greenly passé de C l'an dernier (niveau Bronze), à un score de A cette année.



En parallèle, Claranova a amélioré de huit points par rapport à l'an passé, sa notation extra-financière EthiFinance ESG Ratings, atteignant désormais un score de 41 sur 100 pour son exercice 2022-23, ce qui lui permet de se rapprocher du niveau Bronze (50/100).





