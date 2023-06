Claranova : Discussions en cours pour la cession des activités non stratégiques d’Avanquest en Europe

Claranova annonce que sa filiale Avanquest a entamé des discussions avec plusieurs investisseurs potentiels pour la cession de ses activités non stratégiques (Non core) en Europe.

Cette cession s’inscrit dans la continuité de la transformation de la division en éditeur de logiciels propriétaires, commercialisés par abonnement (mode SaaS) et concerne les activités de distribution de logiciels de parties tierces en Europe ainsi que les activités liées à la marque Micro-Application (vente de papier, étiquettes, autocollants, …).

Positionnées sur des marchés moins porteurs et en perte de vitesse, ces activités à moindre marge, devenues non stratégiques, ne représentent plus qu’un chiffre d’affaires total d’environ 12 M$. Les discussions vont se poursuivre sur le mois de juin avec pour objectif de finaliser l’opération avant la fin du mois de juillet 2023.

