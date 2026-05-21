Claranova dévoile un chiffre d'affaires en baisse sur 9 mois

Claranova a publié son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de son exercice 2025-2026 (période de juillet 2025 à mars 2026). Cette période clé est marquée par la mise en oeuvre de sa transformation stratégique et son recentrage vers l'édition de logiciels sous forme d'abonnements (SaaS).

Au cours de ces neuf mois, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 71 millions d'euros. Ce montant affiche un repli de 12% à périmètre et taux de change constants, et de 22% en données réelles. Cette baisse intègre un effet de change défavorable de 5 points ainsi qu'un effet de périmètre de -5 points lié à la vente de ses activités non stratégiques américaines (AQNA) en octobre 2025. Sur le seul troisième trimestre, l'activité ressort à 23 MEUR, ce que la direction qualifie de "repli maîtrisé" (-17%).

Accélération commerciale et hausse de la valeur client

Derrière la baisse des revenus globaux liée au recentrage, les indicateurs opérationnels montrent des signes d'amélioration séquentielle. Conformément aux prévisions du groupe, l'acquisition de nouveaux clients s'est accélérée de 21% sur l'ensemble des activités par rapport au début de l'exercice.

Cette reprise commerciale est le fruit d'une réallocation ciblée des budgets marketing vers les segments les plus porteurs du groupe, à savoir la division Document (PDF) et les logiciels Utilitaires. En parallèle, Claranova a enregistré une progression significative de la valeur unitaire par client (LTV, Lifetime Value). Le groupe s'appuie désormais sur cette double dynamique pour poser les bases de sa trajectoire de croissance future.

Les objectifs à l'horizon 2028 confirmés

Ce troisième trimestre valide le pivot stratégique de Claranova, qui délaisse progressivement ses anciennes activités au profit d'un modèle SaaS à plus forte valeur ajoutée. Ce modèle doit lui apporter, à terme, une récurrence accrue de ses revenus et une meilleure visibilité financière.

Malgré un environnement macroéconomique qui demeure exigeant, la direction se veut confiante. Elle confirme l'ensemble de ses objectifs financiers fixés pour l'horizon 2028, soutenue par la dynamique de croissance enclenchée au sein de ses activités coeurs.