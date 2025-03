Claranova: des discussions exclusives pour PlanetArt information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Claranova annonce des discussions exclusives avec le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit pour la vente potentielle de sa division PlanetArt.



Cette transaction potentielle valoriserait la division à environ 160 millions de dollars américains sur une base sans trésorerie et sans dette (ou environ 180 millions de dollars américains de valeur des capitaux propres, y compris la trésorerie excédentaire et les prêts et dettes interentreprises), sous réserve d'ajustements finaux.



PlanetArt gère un portefeuille de sites web et d'applications mobiles utilisés par des dizaines de millions de clients dans le monde.



Au 30 juin 2024, le chiffre d'affaires de PlanetArt représentait 365 millions d'euros, soit 74% du chiffre d'affaires du Groupe, et son ROC Normalisé représentait 20 millions d'euros, soit 43% du ROC Normalisé du Groupe.



'A l'issue de cette transaction, Roger Bloxberg et Todd Helfstein deviendraient des actionnaires importants de PlanetArt et continueraient par ailleurs à exercer leurs fonctions respectives de Directeur Général et de Président' précise le groupe.





