Claranova: des dirigeants se renforcent au capital

(CercleFinance.com) - Claranova bondit de 7% après l'annonce que plusieurs membres de son équipe dirigeante ont récemment augmenté leur participation au capital à travers des achats d'actions sur le marché, illustrant leur confiance dans sa stratégie de croissance.



Ainsi, le directeur général Eric Gareau a acquis 50.000 titres le 26 septembre, le directeur administratif et financier Xavier Rojo, 25.993 titres le 20 septembre, et le vice-président exécutif, opérations d'Avanquest Mathieu Laforge, 19.600 actions le 2 août.



Claranova affirme bénéficier ainsi 'd'une gouvernance resserrée et d'une direction d'experts pleinement mobilisée pour guider le groupe vers de nouveaux développements tout en assurant une croissance durable et rentable à long terme'.





Valeurs associées CLARANOVA 1,68 EUR Euronext Paris +13,09%