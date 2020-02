Claranova classé parmi les 500 Champions de la croissance 2020

- 4ème du TOP 25 des plus importantes sociétés du palmarès

- + 123% de croissance sur trois ans



Paris, France - le 7 février 2020. Claranova figure une nouvelle fois dans le palmarès des Champions de la croissance qui honore les entreprises françaises affichant les plus belles progressions de chiffre d'affaires sur les trois dernières années.



Pour cette édition 2020, Les Echos en partenariat avec l'institut Statista, ont sélectionné parmi plus de 10 000 candidatures les 500 entreprises nationales les plus dynamiques afin de mettre à l'honneur les moteurs de la croissance hexagonale.

Porté par une progression annuelle moyenne de 31% entre 2016 et 2019, soit + 123% sur la période, Claranova se classe 4ème parmi les 25 entreprises les plus importantes de ce palmarès avec un chiffre d'affaires 2018-2019 de 262 millions d'euros. Claranova s'était déjà illustré l'an dernier par ses performances, en se plaçant 12ème dans cette même catégorie.

Cette reconnaissance confirme la forte dynamique de croissance de Claranova impulsée par ses trois pôles : Internet, Mobile et Internet des Objets (IoT). Parfaitement positionné sur ses différents marchés, l'entreprise dispose d'importants relais de croissance et d'une capacité d'investissement solide afin de poursuivre sa croissance rentable.