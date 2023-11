Claranova : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-2024

• Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-2024 de 91 M€

• Forte croissance organique d’Avanquest (+ 14%) et myDevices (+ 61%)

• PlanetArt, priorité donnée à la rentabilité



Claranova réalise sur le premier trimestre de l’exercice 2023-2024 (juillet – septembre 2023) un chiffre d’affaires de 91 M€, stable par rapport à l’an passé à taux de change et périmètre constants (-5% à taux réels). En dépit d’un taux de change très défavorable sur la période, le chiffre d’affaires bénéficie de la progression continue des activités d’Avanquest et de myDevices qui affichent respectivement une croissance organique1 de + 14% et + 61%.

...