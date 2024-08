CLARANOVA : Chiffre d’affaires annuel 2023-2024 stable à 496 ME - Augmentation des revenus récurrents à plus forte marge

"Claranova affiche une légère progression de son chiffre d’affaires, à périmètre et taux de change constants, sur l’année 2023-2024.



Ces résultats démontrent notre résilience et la solidité de notre stratégie axée sur la rentabilité, mise en œuvre avec rigueur et détermination par l’ensemble de nos équipes. Nous confirmons notre objectif de rentabilité opérationnelle attendue en nette amélioration, autour de 10%, pour l’exercice 2023-2024.



Ces performances confirment que Claranova est entré dans une nouvelle ère, avec une gouvernance plus resserrée, un management expérimenté et des équipes engagées, qui visent l’amélioration de nos résultats globaux et la poursuite du désendettement.



Toute l’équipe de direction est pleinement investie dans la finalisation de son nouveau plan stratégique, qui sera dévoilé lors de la prochaine publication des résultats annuels. Ce plan renforcera notre position sur le marché et notre capacité d’innovation."



Eric Gareau, Directeur général de Claranova