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CLARANOVA : Chiffre d'affaires à 9 mois 2025-2026
information fournie par Boursorama CP 22/05/2026 à 08:10

Paris, France - le 21 mai 2026 – 18h. Claranova (Euronext Growth Paris : FR0013426004 - ALCLA) publie son chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026 (juillet 2025 à mars 2026), marqué par la transformation engagée et le recentrage réalisé sur l'édition de logiciels SaaS.
Le chiffre d'affaires sur 9 mois s'établit à 71 M€, en repli de -12%2 à périmètre et taux de change constants (-22% à taux de change réels), intégrant un effet de change négatif de -5 points et un effet périmètre de -5 points lié à la cession des activités non-core américaines (AQNA) en octobre 20254. Sur le seul trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 23 M€, en repli maîtrisé de -17%2.

Augmentation séquentielle de la dynamique commerciale
Comme prévu, l'acquisition de nouveaux clients s'accélère au cours de la période avec une augmentation de +21% par rapport au début de l’exercice (croissance séquentielle intra-exercice) sur l'ensemble des activités. Elle est portée par la réallocation des investissements marketing vers les activités les plus dynamiques du Groupe : Document (PDF) et Utilitaire Software.
Cette dynamique commerciale s'accompagne également d'une progression significative de la valeur unitaire client (LTV).
Cette nouvelle combinaison « acquisition clients + valeur unitaire » en hausse, constitue le socle de la trajectoire de croissance attendue pour les prochaines périodes.

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