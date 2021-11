Claranova : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021-2022

Claranova annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2021-2022 (juillet – septembre 2021) de 88 M€, en léger fléchissement de -2% à taux réels et -5% à taux constants par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette baisse est limitée grâce notamment à la très bonne dynamique des activités Avanquest (édition de logiciels), qui enregistrent une croissance à deux chiffres sur le premier trimestre (+18% à taux réels, +14% à taux constants). Cette hausse permet de compenser en grande partie le recul conjoncturel des activités PlanetArt sur le trimestre.

Le Groupe continue d’anticiper un retour progressif de la croissance de ces activités au cours du 2ème trimestre 2021-2022. Hors effets change et périmètre liés aux acquisitions de CafePress et d’I See Me! , la croissance organique du Groupe est de -10% sur le premier trimestre.

