CLARANOVA : Calendrier financier 2026

Claranova (Euronext Paris: FR0013426004 - CLA) publie son calendrier financier indicatif pour l’année 2026 :
• Chiffre d’affaires semestriel 2025-2026 : 11 février 2026
• Résultats semestriels 2025-2026 : 25 mars 2026
• Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2025-2026 : 21 mai 2026
• Chiffre d’affaires annuel 2025-2026 : 29 juillet 2026
• Résultats annuels 2025-2026 : 21 octobre 2026
• Chiffre d’affaires 2026 (3 mois) Exceptionnel (au 30/09/2026) : 10 novembre 2026
• Assemblée Générale : 4 décembre 2026
Les publications auront lieu après la clôture des marchés (Euronext à Paris).
La société se réserve la possibilité de modifier les dates mentionnées ci-dessus en cas de nécessité opérationnelle.
