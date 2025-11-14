 Aller au contenu principal
Claranova : baisse de l'activité au premier trimestre
information fournie par AOF 14/11/2025 à 08:37

(AOF) - Claranova a dégagé, au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, un chiffre d'affaires des activités stratégiques (core) de logiciels propriétaires en mode SaaS de 22 millions d'euros contre 25 millions un an plus tôt. Le groupe a annoncé la cession de ses activités non stratégiques (non core), conformément à son plan stratégique. Le chiffre d’affaires réalisé à compter du second trimestre 2025-2026 sera désormais exclusivement généré par les activités stratégiques d’Avanquest.

Pour leur part, les ventes des activités non stratégiques (non core) ne représentent plus que 7% du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025-2026, soit 1,6 millions contre 2,3 millions à la même période l'an passé. Le chiffre d'affaires cumulé du trimestre se porte ainsi à 24 millions, en baisse de 7% à périmètre et taux de change constants (-12% à taux de change réels).

Claranova a décidé de proposer à ses actionnaires de faire coïncider son exercice social avec l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. "Cette proposition de modification vise à harmoniser le calendrier financier du Groupe avec la pratique de marché sur Euronext, à améliorer la lisibilité de sa communication financière et à renforcer la comparabilité avec les entreprises du même secteur", précise un communiqué.

Ce changement devrait s'opérer à la fin de l'exercice 2025-2026, soit au 30 juin 2026. Cet exercice serait alors suivi d'un exercice social exceptionnel de 6 mois, du 1er juillet au 31 décembre 2026, qui permettrait d'adopter définitivement le nouveau calendrier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CLARANOVA
1,5400 EUR Euronext Paris 0,00%
