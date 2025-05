Claranova : Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2025 en prévision de la cession potentielle de la division PlanetArt

Paris, France - le 23 mai 2025 - 8h. Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce que les discussions engagées avec le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt en vue de la cession potentielle de sa division PlanetArt annoncées le 3 mars 2025 progressent, mais les termes et conditions dans lesquels cette cession se réaliserait ne sont pas encore arrêtés.

Comme annoncé, l’objectif de Claranova demeure de clôturer cette opération avant la fin du mois de juin. Pour ce faire et compte tenu des délais légaux, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire à l’effet notamment d’approuver ladite cession.

Par conséquent, Claranova informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le vendredi 27 juin 2025 à 11 heures, au Business Center Tour Egée, 9-11 allée de l’Arche, 92400 Courbevoie.

L'Avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le projet de texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour ainsi que sur le site Internet de la Société dans la rubrique Investisseurs/Assemblée Générale. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.

