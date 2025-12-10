CLARANOVA : Approbation par l'Assemblée Générale du transfert de cotation sur Euronext Growth Paris

L’assemblée générale mixte des actionnaires de Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA), réunie ce jour, a approuvé, conformément aux dispositions de l’article L. 421-14 du Code de commerce, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé d’Euronext Paris (Compartiment C) vers le marché d’Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation.





Le Conseil d’administration qui s’est également tenu ce jour suite à la réunion de l’Assemblée Générale Mixte a décidé de mettre en œuvre ce transfert.