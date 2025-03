Claranova améliore sa rentabilité au premier semestre

(AOF) - Claranova a dévoilé des résultats semestriels marqués par l'amélioration de sa rentabilité. L’entreprise informatique française a vu son résultat net être multiplié par 4 à 9,6 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant normalisé a enregistré une croissance de 23% à taux constants (22% à taux de change réels) pour s’établir à 33,6 millions d’euros " porté par la baisse des charges opérationnelles et la vente de produits à plus fortes marges sur la période ".

La marge opérationnelle du groupe s'apprécie également pour s'élever à 11,4% contre 9,3% au premier semestre de l'exercice précédent.

Déjà publié, le chiffre d'affaires s'est élevé à 294 millions d'euros, stable par rapport à l'année dernière à périmètre et taux de change constants. Il a reculé de 1% à taux de change réels.

Claranova a fait état d'une trésorerie disponible de 97 millions d'euros au 31 décembre 2024 avec un renforcement de près de 4 millions d'euros de sa capacité d'autofinancement qui s'établit à 33 millions d'euros, et des flux d'exploitation de 69 millions d'euros, " bénéficiant des ventes des fêtes de fin d'année ". L'endettement financier se monte à 153 millions d'euros et intègre le nouveau prêt de 20 millions d'euros lié au rachat des minoritaires de PlanetArt.

" Nous sommes actuellement en pourparlers pour vendre notre division PlanetArt. Ceci conduirait Claranova à de devenir un pure player de l'édition de logiciels, un secteur à fort potentiel. Cette évolution stratégique nous offrirait, par ailleurs, une structure plus agile et plus rentable, tout en réduisant significativement notre endettement " a rappelé le directeur général, Eric Gareau.

