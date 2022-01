Claranova : Accord pour le rachat échelonné des intérêts minoritaires de PlanetArt

Claranova annonce la signature d’un accord ferme entre sa filiale PlanetArt LLC (« PlanetArt » ou la « Société ») et la Société Commune Européenne de Participation (« SCEP »), pour le rachat de 25% à 65% de la participation minoritaire de 7,7% que SCEP détient dans PlanetArt (le « Rachat »). À travers cette opération, Claranova renforce son résultat net part du groupe.



Le prix total versé à SCEP, à partir de la trésorerie de PlanetArt, se situe entre un montant minimum de 14 M$ et un montant maximum de 38 M$. Les actions achetées seront annulées.



SCEP est une filiale de CAP Invest, le family office du groupe Riccobono, un acteur industriel majeur dans le domaine de l’impression en Europe. En septembre 2017, SCEP était entrée au capital de PlanetArt dans le cadre d’un investissement de 14 M$ sous forme d’actions de préférence nouvellement émises par PlanetArt (les « Actions de Préférence »). Cet investissement, visant à financer le développement de PlanetArt, avait fait ressortir une valorisation de la division post-investissement de plus de 225 M$.



Depuis cet investissement, PlanetArt est devenue un leader mondial de l’e-commerce personnalisé, enregistrant une forte croissance aussi bien de son chiffre d’affaires que de ses profits opérationnels. D’un chiffre d’affaires de 89 M€ et d’un ROC normalisé négatif sur l’exercice 2016-2017 (juillet 2016-juin 2017), PlanetArt a réalisé un chiffre d’affaires de 380 M€ pour un ROC normalisé de 26 M

...