Clara Chappaz, Mission French Tech : «La France est désormais leader européen en termes de levées de fonds pour les start-up»

Clara Chappaz, directrice de la Mission French Tech. (© DR)

Clara Chappaz, directrice de la Mission French Tech, a accordé un entretien au Revenu. Elle nous explique pourquoi la France est devenue le seul pays où les levées de fonds dans la tech ont continué à augmenter.

Après avoir intégré l’Essec, Clara Chappaz rejoint la start-up Zalora en Asie du Sud-Est. Elle décroche ensuite un MBA de l’Université américaine de Harvard au cours duquel elle cofonde la plateforme Lullaby, consacrée aux produits d’occasion pour enfants, et rejoint en 2019, à 30 ans, Vestiaire Collective, une licorne spécialisée dans la vente de vêtements, dont elle devient chief business officer en 2021. Elle dirige la Mission French Tech depuis novembre 2021.

Vous avez célébré la semaine dernière à l’Élysée les 10 ans de la French Tech. Pouvez-vous nous préciser quelle est sa mission ?

Clara Chappaz : La Mission French Tech est une administration du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique destinée à aider et à accompagner les start-up. Elle fait notamment remonter les points de blocage afin d’orienter les politiques publiques. Rattachée directement à la direction générale des entreprises (DGE), elle permet une collaboration inédite entre les entrepreneurs, les investisseurs, les associations et l’État.

Quel est votre bilan sur la décennie ?

Clara Chappaz : En dix ans, nous sommes entrés dans une phase de maturité. Même s’il reste encore de nombreux défis, la France est aujourd'hui pleinement reconnue comme une terre d’innovations, une terre entrepreneuriale. Le pays compte 25.000 start-up,