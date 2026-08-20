CK Hutchison réclame 1,5 milliard de dollars au Panama dans le cadre d'un arbitrage portant sur un différend en matière de traité

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CK Hutchison 0001.HK a annoncé jeudi avoir engagé une procédure d’arbitrage international contre le Panama et réclamer plus de 1,5 milliard de dollars de dommages-intérêts pour la « destruction » de ses investissements dans ce pays d’Amérique centrale.

Le conglomérat a déclaré que le Panama avait violé un traité de protection des investissements à la suite d’une série de mesures prises au cours des deux dernières années, qui ont abouti à la « destruction du contrat de concession des ports de Balboa et de Cristóbal et à la prise de contrôle des terminaux portuaires ».

« Le conseil d’administration désapprouve fermement les mesures prises par le Panama en violation du traité », a déclaré le conglomérat basé à Hong Kong.

Le ministère de l’Économie et la présidence du Panama n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Détenu par l’homme le plus riche de Hong Kong, Li Ka-shing, CK Hutchison est pris dans une querelle diplomatique depuis que le président américain Donald Trump s’est opposé à la propriété chinoise de ports situés le long du canal de Panama, ce qui a conduit le Panama à annuler ses concessions portuaires dans le pays.

Ce bras de fer juridique a compliqué le projet du groupe de vendre des dizaines de ports à travers le monde , y compris les terminaux panaméens, à un consortium comprenant BlackRock BLK.N , Mediterranean Shipping Company et un autre investisseur stratégique que des sources ont identifié comme la société chinoise COSCO 1199.HK .

La filiale de CK Hutchison, Panama Ports Company (PPC), poursuivra sa procédure d’arbitrage international distincte, engagée en février après que la Cour suprême du pays eut annulé ses licences d’exploitation de deux ports du canal de Panama.

PPC, qui a exploité pendant près de trois décennies les terminaux de Balboa et de Cristóbal près du canal de Panama, a élargi en mars ses demandes d’indemnisation à plus de 2 milliards de dollars, invoquant ce qu’elle qualifie de prise de contrôle illégale par l’État de deux terminaux portuaires et des biens de la société.