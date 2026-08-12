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CK Hutchison en baisse après le retrait par MSC et BlackRock de leur demande d'autorisation pour l'acquisition d'une participation dans un port
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 05:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de CK Hutchison 0001.HK recule de 3,4 % lors de sa troisième séance consécutive de baisse, à 70,15 HK$, son plus bas niveau depuis le 21 juillet

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 27 mai

** Le titre qui affiche la plus forte baisse en pourcentage de l’indice Hang Seng Composite parmi les conglomérats .HSCIC , recule de 1,93 %

** Le géant du transport maritime MSC et le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N ont retiré leur demande adressée à l'autorité européenne de la concurrence afin d'obtenir l'autorisation d'acquérir le terminal portuaire de Barcelone détenu par CK Hutchison, selon un document réglementaire

** Depuis le début de l'année, l'action affiche une hausse de 33,3 %, tandis que l'indice Hang Seng .HSI recule de 1 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2026 à 05:14:59.

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