CK Hutchison en baisse après le retrait par MSC et BlackRock de leur demande d'autorisation pour l'acquisition d'une participation dans un port

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août - ** L'action de CK Hutchison 0001.HK recule de 3,4 % lors de sa troisième séance consécutive de baisse, à 70,15 HK$, son plus bas niveau depuis le 21 juillet
** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 27 mai
** Le titre qui affiche la plus forte baisse en pourcentage de l’indice Hang Seng Composite parmi les conglomérats .HSCIC , recule de 1,93 %
** Le géant du transport maritime MSC et le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N ont retiré leur demande adressée à l'autorité européenne de la concurrence afin d'obtenir l'autorisation d'acquérir le terminal portuaire de Barcelone détenu par CK Hutchison, selon un document réglementaire
** Depuis le début de l'année, l'action affiche une hausse de 33,3 %, tandis que l'indice Hang Seng .HSI recule de 1 %
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