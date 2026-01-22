 Aller au contenu principal
CityFibre : 70 % des clients changeant de fournisseur d'accès à large bande sur sa zone de couverture rejoignent son réseau
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 08:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CityFibre a déclaré qu'environ 70 % des ménages qui ont changé de fournisseur d'accès à large bande lorsque son réseau était disponible ont opté pour ses services au cours des derniers mois, l'adoption étant stimulée par Sky qui offre certaines des vitesses les plus rapides disponibles via sa fibre.

La société britannique, qui est en concurrence avec ses grands rivaux BT BT.L et Virgin Media O2 LBTYA.O TEF.MC , propose de la fibre à une série de fournisseurs de services internet, qui l'utilisent pour fournir du haut débit aux ménages et aux entreprises.

Elle a déclaré que plus de 50 000 nouveaux clients en moyenne ont rejoint son réseau chaque mois au cours du quatrième trimestre, soit une augmentation de 112 % par rapport à l'année précédente.

CityFibre a construit le troisième plus grand réseau à large bande de Grande-Bretagne, en vendant du haut débit en fibre optique par l'intermédiaire de fournisseurs de détail tels que Vodafone VOD.L , TalkTalk et Sky, son dernier grand client, qui l'a rejoint en juillet.

"Là où CityFibre est disponible, nous sommes de plus en plus le réseau de choix", a déclaré Simon Holden, directeur général, dans une interview.

Les installations ont été réparties entre les FAI (fournisseurs d'accès à l'internet) qui déplacent leurs clients, généralement sur des connexions en fibre-cuivre plus lentes sur le réseau Openreach de BT, et les ménages qui changent de fournisseur pour obtenir des vitesses plus rapides ou un meilleur rapport qualité/prix, a-t-il déclaré.

"Sur le marché des nouvelles acquisitions, nous pensons que nous avons pris une part d'environ 70 % au quatrième trimestre, ce qui est assez spectaculaire", a-t-il déclaré.

"Le mois de novembre a été très bon pour nous: près de trois fois sur quatre, lorsqu'un client changeait de fournisseur d'accès, il aboutissait sur notre réseau."

CityFibre, soutenu par Antin Infrastructure Partners

ANTIN.PA et Goldman Sachs, a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires 2025 avait augmenté de 27% à 170 millions de livres (228 millions de dollars), tandis que le bénéfice de base ajusté a augmenté à 29 millions de livres, contre 5 millions de livres en 2024.

M. Holden a déclaré que le marché se rapprochait d'une consolidation, un nombre croissant de réseaux "altnet" cherchant des acheteurs.

"Nous avons juste besoin que les vendeurs vendent à des prix qui nous conviennent", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,7453 livre)

Valeurs associées

ANTIN INFRA. PARTNERS
10,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
BT GROUP
184,250 GBX LSE +0,11%
GOLDMAN SACHS GR
953,720 USD NYSE +1,10%
LIBERTY GLOBAL RG-A
10,5250 USD NASDAQ +2,78%
TELEFONICA
3,2440 EUR Sibe 0,00%
VODAFONE GROUP
101,025 GBX LSE +0,02%
