City Therapeutics dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis alors que les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies se multiplient

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(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 3, 4 et 9, ainsi que des graphiques)

City Therapeutics a déposé jeudi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi la vague d'entreprises biotechnologiques qui se bousculent pour profiter de la fenêtre d'introduction en bourse de l'automne.

La biotechnologie a été l’un des thèmes phares du marché des introductions en bourse cette année, dans un contexte de regain d’intérêt des investisseurs pour ce secteur, même si les introductions prévues cet automne peinent à prendre de l’élan, la hausse des rendements obligataires, le resserrement de la politique monétaire et les inquiétudes liées au marché de l'IA pesant sur l’appétit pour le risque.

"Pour une entreprise de biotechnologie disposant d’un traitement prometteur, une légère variation des taux d’intérêt ou des vents contraires macroéconomiques ne font pas une grande différence", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire de recherches axées sur les introductions en bourse et de fonds indiciels (ETF).

"Tout se résume en réalité à la réussite clinique du candidat-médicament. À cela s’ajoute le sentiment à l’égard des biotechnologies, qui reste très favorable malgré les pressions exercées ailleurs sur le marché des introductions en bourse."

D’autres développeurs de médicaments, Retension Pharmaceuticals, TRex Bio et Iambic Therapeutics , ont également dévoilé en début de mois leurs dossiers d’introduction en bourse aux États-Unis, une étape clé avant le lancement éventuel d’une tournée de présentation.

ADARx Pharmaceuticals, qui développe des médicaments à base d’ARN pour les maladies rares, devrait entrer en bourse vendredi.

Fondée en 2023, City Therapeutics développe un portefeuille de médicaments à base d’ARN destinés au traitement des maladies rares. Son produit candidat le plus avancé, CITY-FXI, fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase précoce pour le traitement de la thrombose, c’est-à-dire la formation de caillots nuisibles à l’intérieur d’un vaisseau sanguin.

Basée à Cambridge, dans le Massachusetts, la société a levé environ 238,8 millions de dollars depuis sa création auprès d’investisseurs du secteur des sciences de la vie, notamment ARCH Venture Partners, Fidelity Management & Research Company, Invus et Viking Global Investors.

"Outre des résultats cliniques positifs, les investisseurs participant à l'introduction en bourse recherchent des partenariats avec de grands laboratoires pharmaceutiques, ce qui peut accroître les chances d'une acquisition à terme", a déclaré Matt Kennedy, de Renaissance Capital.

Goldman Sachs, Jefferies, Stifel et Oppenheimer sont les chefs de file de l’opération. La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole "CTY".