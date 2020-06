Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citroën poursuit sa mue avec une C4 aux lignes plus sportives Reuters • 30/06/2020 à 14:30









PARIS, 30 juin (Reuters) - Citroën a dévoilé mardi une nouvelle berline compacte C4 aux lignes plus sportives et à la conduite surélevée qui s'inscrit dans la stratégie de rajeunissement des modèles phares de la troisième marque du groupe PSA PEUP.PA derrière Peugeot et Opel-Vauxhall. La voiture, fabriquée à Madrid, sera commercialisée au quatrième trimestre. Son architecture permettra de la proposer à la fois en version thermique et électrique. "C'est un retour en force de Citroën sur le segment des voitures compactes en Europe, qui est le plus gros segment si on compte les SUV et les berlines", a dit à Reuters Vincent Cobée, directeur de Citroën. "C'est un lancement majeur car il va porter un de nos grands axes de développement en terme de volume dans les années qui viennent." (Gilles Guillaume, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +1.09%